Национальный совет Украины по телевидению просит киевский суд аннулировать лицензию телеканалу NewsOne

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу, — сказали в совете. В начале прошлого месяца власти обвинили телеканал в нарушении ряда законов, а также в разжигании розни.

Телеканал входит в медиагруппу лидера партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» и кума российского президента Виктора Медведчука. Летом NewsOne хотел провести телемост с каналом «Россия 1», но отменил это решение из-за поступивших угроз.