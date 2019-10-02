Из-за обыска в редакции дагестанского «Черновика» следующий выпуск газеты может быть сорван

Из-за обыска в редакции дагестанского еженедельника «Черновик» следующий выпуск газеты может быть сорван. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов.

«На данный момент в редакции полный разгром, все перевернуто. Завтра у нас должен был быть день дедлайна, газета должна была сама выйти в пятницу, но сейчас у нас это все под вопросом, и, может быть, выпуск газеты будет сорван», — сказал он.

М.Магомедов добавил, что при обыске изъято три системных блока, а также рабочие записи сотрудников, сделанные от руки. Замглавреда уточнил, что записи содержали проработки будущих тем, а также информацию из открытых источников, «в том числе, и по работе правоохранительных структур».

Следственные действия в редакции дагестанского еженедельника «Черновик» проводились с утра. По неофициальной информации, они связаны с уголовным делом в отношении журналиста издания Абдулмумина Гаджиева. Журналиста «Черновика» А.Гаджиева обвиняют в финансировании терроризма. Он вину отрицает.