Британский премьер Борис Джонсон направил руководству Евросоюза окончательные предложения по вопросу о выходе страны из ЕС. По его словам, в документе говорится о том, что Лондон не собирается вводить проверки на границе с Северной Ирландией и Ирландией, против которых активно выступает Брюссель, но при этом соглашение позволит Великобритании сохранить контроль над торговой политикой. Если ЕС не согласится на такие условия, сказал Джонсон, королевство выйдет без соглашения. Это должно произойти в конце октября.