Скворцова: Переход российских медработников на новую системы оплаты потребует не менее 2-х лет

Переход российских медработников на новую системы оплаты потребует не менее 2-х лет. Об этом сегодня сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Речь идет о фиксированном минимальном окладе для каждой квалификационной группы. Также, по словам Скворцовой, потребуются дополнительные средства, особенно на втором этапе, когда будут определены нормы нагрузки и выработки на одну ставку. В свою очередь президент Владимир Путин объявил, что в конце октября пройдет заседание Госсовета, где будет обсуждаться состояние российского здравоохранения.

Ранее в российских регионах медики пригрозили массовыми увольнениями, если им не улучшат условия работы и оплаты труда.