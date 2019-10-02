Нефть подешевела этим вечером почти на 2,5%
Цена на баррель марки Brent опустилась ниже отметки в 58 долларов. Это произошло впервые с начала сентября. Аналитики объясняют происходящее ростом запасов топлива в США.
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Цена на баррель марки Brent опустилась ниже отметки в 58 долларов. Это произошло впервые с начала сентября. Аналитики объясняют происходящее ростом запасов топлива в США.
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…