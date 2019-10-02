Меркель: Прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе пока не дает повода для снятия санкций с России

Прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе пока не дает повода для снятия санкций с России, — сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель. В то же время, по ее словам, есть предпосылки для встречи в формате так называемой «нормандской четверки». Саммит должен пройти в Париже. Сейчас, добавила Меркель, лидеры четырех государств согласовывают дату.

Берлин ранее официально приветствовал договоренности по так называемой «формуле Штайнмайера». Ее во вторник согласовали в Минске представители России, Украины и самопровозглашенных республик.