Почти 50 активистов, которые работают в штабах Алексея Навального, обжаловали в Мосгорсуде аресты их банковских счетов

Все решения принимал Басманный суд Москвы. Такие меры были приняты в рамках расследования уголовного дела о легализации доходов. Более 70-ти счетов координаторов, сотрудников в волонтеров из разных российских городов были арестованы в первой половине сентября без какой-либо аргументации, — сообщает руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков. Он добавил, что все эти люди проходят по делу как свидетели, никто из них не подозревается в преступных действиях.