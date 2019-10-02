Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова

Судья Наталья Дударь отправила его под стражу до конца ноября. Адвокаты и прокурор просили о домашнем аресте.

Согласно материалам дела Александрова обвиняют в хищении не менее 250-ти миллионов рублей. Он заключал договоры на оказание юридических услуг, по которым позже необоснованно перечислялись средства. Помимо Александрова по делу проходят еще три человека. В авиакомпании сказали, что сотрудничают с правоохранительными органами в связи с этим расследованием.