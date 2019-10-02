Валлийский клуб Кардифф оспорит в международном спортивном арбитраже решение ФИФА, согласно которому клуб обязали заплатить часть трансферной суммы за погибшего аргентинского футболиста Эммилиано Салу.

Самолет с Салой на борту упал в Ла-Манш, когда Эммилиано летел из французского Нанта в Валлийский Кардифф к новому месту работы. На момент его гибели клубы уже договорились о переходе Салы, но не уладили ряд формальностей. По правилам ФИФА трансфер состоялся. Международный сертификат игрока был зарегистрирован, однако Английская премьер-лига не заявила Салу, поскольку схема оплаты не соответствовала финансовым правилам АПЛ. ФИФА принял соломоново решение, обязав Кардифф заплатить только первый транш в шесть миллионов евро из 16, которые согласовали покупатель и продавец, но Кардифф не устроил и такой вариант. Валлийцы не хотят платить вообще ничего и это при том, что после гибели Салы Кардифф вышел на один из матчей в футболках с его изображением, считая Эмилиано своим игроком, а болельщики устроили масштабную и трогательную акцию в его память. Денег это не стоило, а как только речь зашла о серьезных суммах, на первом месте оказалась деловая хватка.

Трансфер Эммилиано Солы был самым большим в истории Кардиффа – одного из самых бедных клубов Анлгийской-премьер лиги.