Еще одна группа медиков пригрозила увольнением из-за условий работы

Неонатологи пермской больницы требуют оплатить переработки. Об этом в видеоролике, который опубликовал профсоюз «Альянс врачей», сказала заведующая отделением новорождённых Ирина Петрова. Ирина Петрова добавила, что медики уже написали заявления об увольнении.

На днях о решении уволиться объявили детские онкологи из Центра имени Блохина. Сегодня они пояснили, что уходит будут по очереди, чтобы не лишать помощи пациентов. Между тем, в московском медицинском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева сказали радиостанции «Говорит Москва», что уволившихся из центра имени Блохина принимать на работу не будут — им не нужны конфликтующие специалисты.