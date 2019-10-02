Meduza: В гражданской войне в Ливии погибли десятки российских наемников

В гражданской войне в Ливии погибли десятки российских наемников, пишет Meduza. По данным издания, тела россиян даже не хотят выдавать родным.

По разным оценкам, число погибших в Ливии россиян может доходить до 35 человек. Речь идет о выходцах из Краснодарского края, Свердловской и Мурманской областей. «Медузе» стали известны имена троих – это Артем Невьянцев, Игнат Боричев и Денис с позывным «Вектор» из станицы Кущевской. Кроме того, тяжелое ранение получил командир отряда ЧВК «Вагнера» Александр Кузнецов. Его пришлось вывезти из Ливии на лечение в Петербург. Российские наемники воюют на стороне ливийского маршала Халифы Хафтара, который установил контроль над востоком страны и сражается с Правительством национального согласия, созданного под эгидой ООН.

Утверждается, что часть потерь «вагнеровцы» понесли из-за авиаудара в сентябре этого года. По данным источника, близкого к руководству ЧВК «Вагнера», тела погибших доставят в Россию лишь в конце октября. Собеседник «Медузы» связал это с необходимостью подождать, пока утихнут волнения после выборов в Мосгордуму.



Впервые о российских наемниках в Ливии стало известно в прошлом году. Официально Россия не принимает участия в боевых действиях.