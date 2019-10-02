Следователи около получаса назад завершили обыск в редакции дагестанского еженедельника «Черновик»

По данным агентства ТАСС, они забрали три системных блока и несколько записных книжек. Следственные действия проводились с утра. По неофициальной информации, они связаны с уголовным делом в отношении журналиста газета Абдулмумина Гаджиева.

Из-за действий силовиков под вопросом выход в пятницу очередного номера еженедельника, — сказал «Эху Москвы» зам.главного редактора газеты Магомед Магомедов.

Журналиста «Черновика» Гаджиева обвиняют в финансировании терроризма. Он вину отрицает.