Следователи около получаса назад завершили обыск в редакции дагестанского еженедельника «Черновик»
По данным агентства ТАСС, они забрали три системных блока и несколько записных книжек. Следственные действия проводились с утра. По неофициальной информации, они связаны с уголовным делом в отношении журналиста газета Абдулмумина Гаджиева.
Из-за действий силовиков под вопросом выход в пятницу очередного номера еженедельника, — сказал «Эху Москвы» зам.главного редактора газеты Магомед Магомедов.
Журналиста «Черновика» Гаджиева обвиняют в финансировании терроризма. Он вину отрицает.