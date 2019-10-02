Врачи-неонатологи одной из пермских больниц объявили о планах уволиться

Они требуют оплатить им переработки. Обращение заведующей отделением Ирины Петровой опубликовал профсоюз «Альянс врачей». Петрова сказала, что медики уже написали заявления об уходе.

На днях «Альянс врачей выложил обращение детских онкологов из Центра имени Блохина. Они объявили о том, что намерены уйти, если в институте не сменится директор. Сегодня медики объявили о том, что составили график увольнений. Это сделано для того, чтобы не оставлять без помощи пациентов.