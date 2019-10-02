Счет убитых российских наемников в Ливии может идти уже на десятки

Как пишет интернет-издание «Медуза», информация о погибших скрывается, а тела не хотят выдавать родным, объясняя это неспокойной обстановкой.

Первые сообщения о гибели россиян в Ливии появились еще в начале сентября. Агентство Bloomberg писало, что в этом североафриканском государстве действуют бойцы ЧВК Вагнера, которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным. Российские наемники там оказывают помощь армии командующего Халифы Хафтара. Он сражается с войсками Правительства национального согласия, которое поддерживается Западом.