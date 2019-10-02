Следствие предъявило обвинение заместителю гендиректора «Аэрофлота» Владимиру Александрову

Как передают агентства со ссылкой на свои источники, речь идет о мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратура просит суд отправить Александрова под домашний арест. Вместе с ним по делу проходят еще три человека. По сведениям агентства Интерфакс, это адвокаты Дина Кибец и Александр Сливко, а также экс-руководитель юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова. В деле говорится о хищениях при заключении контрактов на оказании «Аэрофлоту» юридических услуг.