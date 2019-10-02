Следователи забрали три системных блока и несколько записных книжек в редакции дагестанского еженедельника «Черновик»

Обыск завершился несколько минут назад, — рассказали агентству ТАСС журналисты. Несмотря на следственные действия, заверили они, ближайший номер выйдет в пятницу.

По неофициальным данным, обыск связан с уголовным делом против журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева. Его обвиняют в финансировании террористов. Сам он обвинения отвергает и считает, что его преследуют за профессиональную деятельность.