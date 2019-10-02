Суд в Британии разрешил пользователям «Айфонов» требовать выплаты компенсаций от Google из-за сбора персональных данных. Граждане Соединенного королевства подали коллективный иск, требуя взыскать с технологического гиганта 4 миллиарда долларов.

«Google, вы нам должны» — так называется инициатива, которая объединяет более 4 миллионов пользователей iPhone в Британии. Они утверждают, что американская компания через браузер Safari собирала данные о действиях владельцев телефонов в интернете, без их солгасия, в обход установленных по умолчанию настроек смартфона. Эти данные использовались для продажи таргетированной рекламы через одну из платформ Google. Это происходило в течение полугода, начиняя с лета 2011 года. В суде первой инстанции в прошлом году добиться справедливости истцам не удалось – суд посчитал, что никаких убытков пользователи не понесли. Однако апелляционный суд отменил это постановление, позволив им продолжить разбирательство уже в Верховном суде. Инициатор иска Ричард Ллойд отметил, что это решение дает крупным технологическим компаниям понять, что они не выше закона и могут быть привлечены к ответственности. В Google, между тем, отметили, что речь в иске идет о событиях почти 10-литней давности, когда эта проблема и была решена. Сейчас для требований компенсаций нет оснований. В компании также подчеркнули, что защита персональных данных пользователей всегда была основным приоритетом для Google.

Это первый групповой иск в Великобритании, инициированный группой истцов в связи с нарушением законодательства о персональных данных.