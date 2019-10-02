Между Белым Домом и демократами конгресса разразился первый конфликт в рамках процедуры импичмента Дональду Трампу, которую Палата Представителей начала на прошлой неделе. Госсекретарь Майк Помпео в резкой форме заявил, что пятеро сотрудников Госдепа, вызванные повестками на дачу показаний, не будут этого делать. Демократы пригрозили импичментом самому Помпео.

На прошлой неделе Палата Представителей затребовала повесткой документы от Госсекретаря Майка Помпео и вызвала на дачу показаний пятерых сотрудников Госдепа — двоим слушания были назначены на эту неделю. Это бывший посол США в Украине Мари Йованович и бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер (в прошлую пятницу он подал в отставку) — оба они упомянуты в жалобе, поданной на телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который привел к началу импичмента.

Накануне Майк Помпео написал резкое и гневное письмо конгрессменам, в котором назвал их действия «актом запугивания» и заявил, что на этой неделе сотрудники Госдепа показания давать не будут. Конгрессмены назвали действия госсекретаря «запугиванием свидетелей Госдепартамента с целью защитить себя и президента» и пригрозили импичментом самому Помпео. Несколько дней назад The WSJ сообщил, что Госсекретарь присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским, в котором Президент США просил оказать ему услугу и расследовать своего главного политического конкурента на выборах-2020 Джо Байден. Если Помпео действительно слушал разговор, то демократы уже задались вопросом, почему он молчал и не попытался предотвратить ущерб национальной безопасности со стороны Трампа. Особенно в контексте того, что это именно Госдеп отвечает за выделение военное и финансовой помощи Украине, которую Трамп распорядился придержать за неделю до разговора с Зеленским.

По данным СМИ, и Курт Волкер, и Мари Йованович все-таки дадут показания Конгрессу. Бывший спецпредставитель США по Украине выступит в Палате Представителей в четверг. А показания бывшего посла в Украине Йованович перенесены с сегодняшнего дня на 11-е октября.