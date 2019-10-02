Берлин подтвердил намерение провести саммит «Нормандской четверки»

В правительстве Германии говорят, что возможность для такой встречи дает согласование «формулы Штайнмайера – о механизме присвоения особого статуса Донбассу. Напомним, накануне в Минске свое согласие дала украинская сторона. Владимир Зеленский пояснил, что выборы в Донбассе должны состояться по стандартам Украины.



Сегодня в партии Владимира Зеленского уточнили, что накануне в Минске Киев дал согласие на подписание «формулы Штайнмайера.

«Формула Штайнмайера» открывает путь к диалогу, сказал в эфире «Эха Москвы» руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко. По мнению Мироненко, разная оценка со стороны украинских политиков «формулы Штайнмайера» – это закономерность.

Владимир Зеленский получил тяжелое наследие и теперь должен решить, как будут развиваться отношения с Донбассом, заявил Владимир Путин. Путин также сказал, что не видит ничего компрометирующего в телефоном разговоре Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.