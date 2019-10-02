Композитор Гия Канчели будет похоронен в Тбилиси 5 октября

Как сообщают грузинские СМИ, местом захоронения станет Дидубийский пантеон. Канчели умер сегодня на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Он был автором музыки к десятку советских кинофильмов. Среди них картины Георгия Данелии. В эфире «Эха Москвы» Гия Канчели говорил, что пишет медленную музыку, которая заставляет задуматься.

Гия Канчели, безусловно, крупнейший грузинский композитор своего поколения, — считает музыкальный обозреватель «Эха Москвы» Алексей Парин.

В 2013 году Канчели представил в Берлине сочинение «Ангелы печали», посвященное Михаилу Ходорковскому .