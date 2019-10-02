ЕС настаивает на открытом расследовании и привлечении к ответственности всех виновных в гибели журналиста Хашогги

Евросоюз настаивает на проведении открытого расследования и привлечения к ответственности всех виновных в гибели журналиста Джамаля Хашогги. С момента его гибели прошел ровно год. В ЕС обращают внимание на то, что следствию не удалось ответить на многие вопросы.

Невеста Хашогги Хатидже Дженгиз выступила с обращением, в котором возлагает вину за убийство на власти Саудовской Аравии.

Хашогги был известен критическими статьями о политике властей Саудовской Аравии. Последние годы проживал в США. Он пропал при посещении Генконсульства своей страны в Стамбуле. Позже саудовские власти подтвердили, что журналист был убит. Одиннадцати поданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству.

Мировые СМИ вместе со ведущимся следствием пытаются установить причастность наследного принца Саудовской Аравии к жестокому убийству журналиста Джамаля Хашогги.



Британский адвокат Хелен Кеннеди, ставшая одним из немногих, кто слышал записи разговоров в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, рассказала Би-би-си, что доступа к аудиофайлам турецких спецслужб пришлось добиваться целую неделю. Из 45 минут предоставленного ей аудио, записанного в течение двух дней, когда в диппредставительстве происходила подготовка и осуществление ликвидации неугодного саудовским властям колумниста газеты Вашингтон пост, стало очевидно, что убийство было совершено специальной группой людей, приехавших из Эр-Рияда. Со слов сотрудника турецкой разведки, с которым корреспондент издания беседовал в консульстве, разведка королевства стала действовать гораздо более агрессивно, проводя операции по похищению и устранению людей, именно с приходом к власти наследного принца Мухаммеда Бин Салмана, одного из главных объектов журналистской критики Хашогги. В западных странах многие видят в принце реформатора и прогрессивного политика, сделавшего много, в частности, для эмансипации женщин. Однако реформы нового лидера поразительным образом сопряжены с преследованиями диссидентов и борьбой с инакомыслием. Убийство Джамаля Хашогги, по мнению автора публикации, лишний раз подтвердило, что такой имидж на Западе Бин Салману не нужен. Под давлением турецких властей и мировой общественности Эр-Рияд выдвинул обвинения против группы киллеров, однако организатор убийства, последующего расчленения тела в одном из помещений консульства и сокрытия всех улик, доверенное лицо крон-принца так и остается на свободе; сам наследник королевского престола и фактический правитель страны не признает за собой никакой вины и ответственности. Автор сайта Дойче велле на этот счет замечает, что критические колонки Хашогги в западной прессе, наносили Саудовской королевской семье меньший ущерб, чем его зверское убийство, совершенное под прикрытием и, вероятно, по прямому приказу первых лиц государства. Издание пишет, что даже США, считающие Саудовскую Аравию своим главным союзником на Ближнем востоке, после убийства журналиста прекратили поставки Эр-Рияду оружия, которое тот использует в военном конфликте в Йемене.