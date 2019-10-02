СПЧ потребовал прекратить уголовное дело в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой

Совет по правам человека при президенте России потребовал прекратить уголовное дело в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой. В совете ссылаются на лингвистическую экспертизу, которая не обнаружила признаков оправдания терроризма в ее высказываниях.

Напомним, журналистке грозит до семи лет лишения свободы.

В данном случае должен быть сильный общественный протест, уверена сенатор Людмила Нарусова. Нарусова добавила, что поддержка людей, которым угрожают несправедливые решения судов, должна быть не только региональная, но и по всей стране.