Сегодня в редакцию махачкалинской газеты «Черновик» пришли неизвестные вооруженные люди

По горячим следам «Эху Москвы» удалось связаться с главредом издания Маирбеком Агаевым.

Главный редактор в настоящее время находится в командировке. В руководстве «Черновика» уверены, что происходящее связано с делом арестованного журналиста Абдулмумиа Гаджиева. Его обвиняют в финансировании терроризма. Сегодняшние следственные действия — это давление на махачкалинскую газету, — уверен журналист Максим Шевченко.

В правоохранительных органах до сих пор не представили никаких комментариев.