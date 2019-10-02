Прокуратура просит отправить под домашний арест замгендиректора «Аэрофлота» Александрова

Прокуратура в среду попросила отклонить ходатайство следствия об аресте обвиняемого в мошенничестве на 250 млн рублей заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова, сочтя обоснованным заключить его под домашний арест, передает корр. ТАСС из зала Басманного суда Москвы. «Считаю обоснованным, исходя из обстоятельств дела и личности обвиняемого, избрание меры пресечения в виде содержания под домашним арестом», — сказала в суде представитель прокуратуры