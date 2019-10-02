Московский ресторан «Армения» отсудил у группы оппозиционных политиков 241 тысячу рублей, — так решил Тушинский суд столицы. Истец утверждает, что из-за митинга 27 июля ресторан был вынужден не работать практически весь день, в связи с чем недополучил более полумиллиона рублей. «Армения» в иске требовал в качестве возмещения ущерба сумму вдвое больше, чем в итоге присудил суд. Среди ответчиков. Были , в частности, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Илья Яшин, Юлия Галямина – в общей сложности девять человек. Представитель истца с прессой не общался. Адвокат одного из ответчиков, Александр Помазуев, считает, что он просто не был готов к прениям. Помазуев добавил, что ответчики обязательно обжалуют сегодняшнее решение в вышестоящее инстанции.

Оппозиционеров просто наказывают за акцию, — говорит адвокат Андрей Тамурка. Тамурка добавил, что у ресторанов нет причин закрываться в дни митингов. Многие участники протестных акций заходят в подобные заведения как клиенты.

После протестной акции 27-го июля в московские суды от различных городских организаций было подано несколько исков.

Буквально вчера ГБУ «Автомобильные дороги» отсудила у девяти оппозиционеров более трех миллионов рублей. В Коптевском суде признали, что организация понесла убытки по вине оппозиционеров. Отмечалось, что после митингов сотрудники ГБУ были вынуждены дополнительно убираться, а также их обязали выделить несколько десятков единиц своей техники, чтобы перекрыть улицы. Также организаторов акции обвинили виновными в том, что 27 на Новом Арбате кто-то повредил газон.

До этого, в сентябре, похожее дело выиграл у оппозиционеров «Мосгортранс». В организации возмутились, что из-за перекрытия улиц в центре города автобусы и троллейбусы не могли работать сразу по нескольким маршрутам. Более того, предполагаемых организаторов акции обвинили в том, что технику «Мосгортранса» использовали для ограничения проезда.

В обоих случаях представители ответчиков называли претензии необоснованными. По словам их адвокатов, истцы никогда не приводили полноценных доказательств нанесенного ущерба. Также отмечалось, что если урон и был, то не подтверждена его связь с оппозиционерами, особенно учитывая тот факт, что 27 июля многие из них были в местах лишения свободы.

В отношении представителей оппозиции применяется стратегия финансового выматывания, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Александр Кынев.