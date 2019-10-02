В Союзе журналистов Москвы утверждают, что никто не избивал работников СМИ на курсах «Бастион» для военных журналистов
Как сказал председатель союза Павел Гусев, Святослав Павлов, который пожаловался на побои, был отчислен из-за прогулов занятий. По словам Гусева, курсы, которые организует Союз журналистов Москвы, проводятся уже много лет, и до вчерашнего дня никаких претензий и замечаний по поводу их работы ни у кого не было.
Накануне сотрудник агентства РИА Новости Павлов написал на своей странице в Фейсбуке о том, что подвергался во время курсов разнообразным издевательствам и унижениям. Кульминацией стало обливание избитых журналистов бараньей кровью, — добавил Павлов, который написал также жалобу в Следственный комитет России.