Тушинский суд Москвы частично удовлетворил иск столичного ресторана «Армения» к организаторам летних протестных акций

Судья Светлана Самохвалова обязала выплатить ресторану 241 тысячу рублей. Истец настаивал, что из-за протестов в конце июля ему пришлось на целый день закрыть заведение и отменить банкет. Адвокат одного из ответчиков Андрей Тамурко уверен, что оппозиционеров просто наказывают за их акции. Тамурко настаивает, что у ресторанов нет никаких причин прекращать работу в дни митингов. Более того, по словам адвоката, многие участники протестов заходят в такие заведения как клиенты.