Следователи предъявили обвинение командиру экипажа самолета «Сухой Суперджет», который разбился в «Шереметьево» в мае

Денис Евдокимов обвиняется в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна, которое привело к гибели людей, — передает «5 канал» со ссылкой на адвокатов пилота. Информацию о предъявленном обвинении агентству ТАСС подтвердили в «Аэрофлоте». Евдокимову может грозить до 7-ми лет лишения свободы.

5-го мая при аварийной посадке самолет «Аэрофлота» загорелся. Погиб 41 человек, в том числе бортпроводник.