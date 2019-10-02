СПЧ потребовал прекратить уголовное дело в отношении псковского журналиста Светланы Прокопьевой

Президентский совет по правам человека потребовал прекратить уголовное дело в отношении псковского журналиста Светланы Прокопьевой. В высказываниях, за которые ее преследуют, эксперты не нашли состава преступления, — считают авторы обращения, с которым ознакомилось издание РБК. Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма из-за ее передачи, где она обсуждала взрыв у здания архангельского управления ФСБ, который организовал молодой житель города.

Депутата псковского областного собрания от «Яблока» Льва Шлосберга вызвали в управление Следственного комитета по Псковской области по уголовному делу журналистки Светланы Прокопьевой. Об этом Лев Шлосберг рассказал «Эху Москвы».

Прокопьеву обвиняют за комментарий, который посвящен взрыву у здания архангельского управления ФСБ, который осуществил молодой житель города. Она вины не признает и считает происходящее проявлением цензуры.