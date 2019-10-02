Температура воздуха в Москве завтра может приблизиться к рекордным для 3 октября значениям

Как рассказали агентству «Москва» в Гидрометцентре, воздух в городе днем прогреется до плюс 20. Предыдущий рекорд максимальной температуры воздуха 3 октября отмечался в 1915 г. – 24 градуса. По данным синоптиков, ночь на 4 октября еще будет теплой, а днем через Центральный федеральный округ с запада на восток будет перемещаться холодный атмосферный фронт циклона, ожидаются дожди и понижение температуры воздуха.