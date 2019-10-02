По решению контрольно-дисциплинарного комитета команда из Набережных Челнов проведет один домашний матч кубка на нейтральном поле.

Как напоминает агентство РИА Новости, после игры со «Спартаком» в социальных сетях появилось видео, где болельщиков красно-белых запускают на гостевой сектор, а после этого запирают на ключ. При этом трибуна была огорожена железной решеткой. Игра завершилась победой москвичей со счетом 2:1.