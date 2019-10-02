Председатель заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров обвинил оппозицию в неблагодарности

На сегодняшнем заседании городского парламента он сказал, что партия «Единая Россия», в которой состоит и сам Макаров, «кормит оппозиционеров с ложечки» и что многие из них смогли избраться только благодаря правящей партии. Также Макаров обрушился с критикой на депутата закса от «Партии роста» Максима Резника, который посетил митинг в поддержку политзаключенных в Москве. По мнению спикера петербургского парламента, глава комиссии по культуре не может «зажигать с Навальным. Город Санкт-Петербург спокойно живет последние годы. Зачем колыхать и теребонить?», — добавил Макаров.