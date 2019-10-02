Лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга вызывают на допрос

По словам политика, это связано с делом журналиста Светланы Прокопьевой. Шлосберг уточнил, что его вызывают в качестве свидетеля. При этом он обратил внимание на то, что следователь Александр Назаренко позвонил ему после того, как накануне прошел день солидарности со Светланой Прокопьевой.

Целый ряд изданий, в том числе «Эхо Москвы», опубликовали колонку журналиста, в которой она рассказывала об уголовном преследовании за свои высказывания.