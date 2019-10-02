Президентский Совет по правам человека потребовал прекратить уголовное дело против псковского журналиста Светланы Прокопьевой. В заявлении на имя прокурора Псковской области авторы обращения указывают, что лингвистическая экспертиза не обнаружила признаков оправдания терроризма в ее выступлении, пишет издание РБК. Прокопьеву обвиняют за комментарий, который посвящен взрыву у здания архангельского управления ФСБ, который осуществил молодой житель города. Она вины не признает и считает происходящее проявлением цензуры.