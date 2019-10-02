Правительство Германии выделило значительные средства на защиту планеты от климатической катастрофы

Из федерального бюджета до 2030 года будет выделено 54 миллиарда евро. В рамках программы планируется финансировать экологичные технологии и компенсировать социальные издержки. До 2023 года средства частично будут поступать из прибыли от новых взносов на эмиссии углекислого газа в сфере транспорта и эксплуатации зданий. Министр финансов ФРГ Олаф Шольц рассчитывает на 19 миллиардов евро доходов из этих источников.

Взносы на углекислый газ должны сделать более дорогими нефть, газ и уголь. Тем самым будет повышен интересен к разработке и приобретению экологичных автомобилей и вариантов отопления. Кроме того, правительственная коалиция собирается поднять цены на авиаперелеты и снизить стоимость железнодорожных билетов. Транспортные налоги должны быть сильнее привязаны к эмиссиям вредных выхлопов. Для трудящихся, вынужденных передвигаться на автомобиле, правительство повысит компенсации за длительные поездки. В пакете предусмотрен переход на климатически нейтральные способы отопления. Параллельно будет облегчен переход на экологическое производство электричества.

Правительство Германии учло рекомендации ученых при обсуждении расходов.