Тушинский суд обязал организаторов летних митингов в Москве выплатить 241 тысячу рублей владельцу ресторана «Армения»

Тушинский суд обязал организаторов летних московских митингов выплатить 241 тысячу рублей владельцу ресторана «Армения». Представитель истца в суде был не готов к прениям и не мог самостоятельно объяснить, почему именно оппозиционеры виноваты в убытках заведения, — сказал адвокат одного из ответчиков Александр Помазуев. Помазуев добавил, что ответчики обязательно обжалуют эту решение в Мосгорсуде.