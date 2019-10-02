Суд в Британии разрешил пользователям айфонов требовать от Гугл возмещение ущерба из-за нарушения правил сбора данных

Британский суд удовлетворил иск пользователей айфонов, разрешив им требовать от компании Гугл возмещение ущерба в связи с нарушением правил сбора персональных данных. Инициатива, получившая название «Гугл, вы нам должны» объединяет около 4 миллионов человек. Сумма иска может составить почти четыре миллиарда долларов. РанееГугл уже заплатила миллионы долларов в качестве штрафов в США за сбор данных в приложении Сафари" в обход настроек безопасности.