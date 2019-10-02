Группа сенаторов США потребовала ввести санкции против чиновников РФ в ответ на преследование лидеров оппозиции

Группа американских сенаторов потребовала ввести новые санкции против высокопоставленных российских чиновников в ответ на преследование лидеров оппозиции. Письмо в адрес госсекретаря и главы Минфина направили, в частности, республиканец Марко Рубио и демократ Бен Кардин. Сенаторы считают, что санкции должны коснуться, в частности, генпрокурора Юрия Чайки и министра юстиции Александра Коновалова.