В возрасте 80 лет умер чешский певец Карел Готт

В сентябре артист признался, что у него обнаружили острую лейкемию.

Осень для чехов началась с печальной новости о страшной болезни Карела Готта. Но тем не менее, все надеялись, что и в этот раз он победит. Ведь ему уже приходилось бороться с онкологическим заболеванием. В ноябре 2015 года у певца был обнаружен рак лимфатических узлов. После серьезного годичного лечения он вернуться к эстрадной деятельности. Но из-за плохого самочувствия, его концерты периодически отменялись. В том числе был отменен и юбилейный концерт в июле этого года, когда Карел Готт отмечал свое 80-летие.

Карел Готт был очень популярен в СССР. Пел на многих языках, в том числе и на русском, много гастролировал. В 2013 году он выступил в программе «Новогодняя ночь на Первом канале». Это был его последний визит в Россию. Также , в мире очень популярна песня Готта из знаменитого фильма «Три орешка для Золушки». А в Германии в обязательную школьную программу для начальных классов входит немецкая песня в исполнении Готта из известного во многих странах мультфильма «Пчелка Майя».

В мире проданы более 30 миллионов копий его дисков Карела Готта. Он, наряду с хоккеистом Яромиром Ягром, является самым популярным гражданином Чехии.