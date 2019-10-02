В Москве приветствовали решение Киева согласовать «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российское руководство рассчитывает, что теперь удастся добиться реализации «минских договоренностей». Между тем, в партии Владимира Зеленского сегодня уточнили, что подписание «формулы» накануне в Минске не было. Киев только уведомил, что согласен с ее формулировками.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках брифинга заявил, что выборы в Донбассе должны состояться по стандартам Украины.

Тем временем, министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего заявил, что Киеву необходимо закрепить закон об «особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей» в конституции Украины параллельно с реализацией «формулы Штайнмайера»