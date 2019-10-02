Силовики провели обыск в редакции махачкалинской газеты «Черновик»

Около десяти утра всех работников вывели из здания. Сотрудники «Черновика» не знали, что происходило в редакции около часа. В руководстве дагестанского издания уверены , что происходящее связано с делом арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева. Его, напомню, обвиняют в финансировании терроризма.

Сегодняшние следственные действия – это давление на газету Черновик, считает журналист Максим Шевченко.

По словам Шевченко, все журналисты России должны заступить за «Черновик».