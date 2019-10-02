ЕС настаивает на проведении расследования и привлечения к ответственности виновных в гибели журналиста Джамаля Хашогги

Евросоюз настаивает на проведении открытого расследования и привлечения к ответственности всех виновных в гибели журналиста Джамаля Хашогги. С момента его гибели прошел ровно год. В ЕС обращают внимание на то, что следствию не удалось ответить на многие вопросы. Хашогги был известен критическими статьями о политике властей Саудовской Аравии. Последние годы проживал в США. Он пропал при посещении Генконсульства своей страны в Стамбуле. Позже саудовские власти подтвердили, что журналист был убит. Одиннадцати поданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству.