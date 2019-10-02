Сегодня пришло известие о смерти чешского певца Карла Готта

Он умер на 81-м году жизни во сне, в своем доме в Праге в окружении семьи. Об этом сообщила супруга артиста Ивана.



Карел Готт был одним из тех зарубежных исполнителей, которые формировали музыкальные вкусы в 70-е годы, — отметил в интервью «Эху Москвы» певец Лев Лещенко.

Карел Готт пользовался большой популярностью в Советском Союзе в 60-е – 80-е годы. Впоследствии он часто приезжал с выступлениями в Россию. Готт исполнял песни, в том числе, на русском языке.