Германия приветствовала согласие Украины на урегулирование конфликта с Россией по «формуле Штайнмайера»

ФРГ назвали это важным этапом на пути к реализации «Минских договоренностей», -сообщают зарубежные СМИ.

Министр иностранных дел Хайко Маас заявил накануне, что конструктивная атмосфера работы трехсторонней контактной группы в Минске «открывает дверь к четырехстороннему саммиту» Россия-Германия-Франция-Украина. МИД Белоруссии также назвал предложенную несколько лет назад германским МИДом схему урегулирования, которая ляжет в основу будущего украинского законопроекта, «важным шагом на пути к установлению мира на Украине», передает сайт Би-би-си.

Британское издание напоминает, что «формула» предполагает вступление в силу закона об особом статусе так называемых ДНР и ЛНР, после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными. При этом, в частности, французская Монд обращает внимание на «обеспокоенность», проявляемую некоторыми политическими силами на Украине в отношении, снова цитата, «платы за мир на Донбассе» и «тяжелых уступок», на которые придется пойти Владимиру Зеленскому на предстоящих переговорах с Москвой.

В Кремле назвали позитивным фактом подтверждения Украиной «формулы Штайнмайера». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на дальнейшее движение по «минским договоренностям».