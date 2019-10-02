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14:06, 02 октября 2019

Появились новые доказательства присутствия российского спецназа в Норвегии

О них пишет сегодня «Новая газета».

Об этом со ссылкой на спецслужбы ранее списали норвежские СМИ, но в российском МИДе информацию опровергали.

Пользователь инстаграма с ником akhaev_07_95 в январе этого года в своем профиле выложил фотографию – он стоит в военном разгрузочном жилете с автоматом в руках, геолокация — город Лонгьир, столица норвежской части архипелага Шпицберген. Как выяснила «Новая газета», akhaev_07_95 имеет отношение к чеченскому спецназу – так называемому «Летучему отряду Кадырова». Он и его сослуживцы в своих соцсетях оставили немало свидетельств того, что бойцы российского спецназа с 2016 года не раз работали в Арктике, в том числе на норвежской территории. Там их обнаружила разведка Норвегии и ее союзников по НАТО – со ссылкой на них о присутствии российских военных для изучения местности и важных объектов инфраструктуры ранее писало издание AldriMer. В Осло это никак не комментировали, зато российское посольство в стране поспешило все опровергнуть. В диппредставительстве назвали информацию газеты фейком, вбросом и грубой провокацией. Российские дипломаты, как отмечалось, рассматривают публикацию как «часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России».

Согласно международным соглашениям, архипелаг Шпицберген является демилитаризованной зоной, ни одна страна не может использовать ни его территорию, ни прибрежные воды в военных целях.



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