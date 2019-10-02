В редакцию дагестанской газеты «Черновик» сегодня пришли вооруженные люди в масках

Об этом «Эху Москвы» сообщил главный редактор издания Маирбек Агаев.

Он добавил, что сейчас находится в командировке.

Тем временем, заместитель главного редактора Мамгомед Магомедов сообщил сайту МБХ Медиа, что следственные действия связаны с уголовным делом, заведенном на журналиста Абдулмумина Гаджиева.

Редактора отдела «Религия» «Черновика» Абдулмумина Гаджиева обвинили в финансировании терроризма — по версии следствия, он и другие фигуранты дела с 2013 года собирали деньги для запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Для этого Гаджиев якобы использовал площадку «Черновика». А руководил процессом проповедник известный как Абу Умар Саситлинский, он находится в международном розыске. Журналист на допросах подчеркивал, что виделся с Саситлинским в 2011 году только для того, чтобы взять у него интервью, после этого связь с проповедником он не поддерживал, никаких денег никуда не перечислял. Адвокат другого фигуранта заявлял, что показания на Гаджиева тот дал под пытками. В редакции «Черновика» уверены, что дело сфальсифицировано и является попыткой подавить свободу прессы в Дагестане, и в частности повлиять на независимую редакционную политику издания, критикующего власти региона и обличающие силовиков. Со своей журналистской деятельностью связывает обвинения и сам Гаджиев. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным

Давлением на издание назвал события в редакции газеты «Черновик» журналист Максим Шевченко.

По мнению Шевченко, профессиональному сообществу сейчас необходимо вступиться за «Черновик».