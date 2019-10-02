В Праге в возрасте 80 лет скончался чешский певец Карел Готт

В начале сентября он в последний раз общался с журналистами. Готт признался, что врачи диагностировали у него острую лейкемию. Певец умер в своем доме в окружении близких.

Певец Карел Готт скончался в ночь на среду в своем доме в Праге в возрасте 80 лет. Это был одним из самых ярких исполнителей западной культуры, — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» певец, народный артист Лев Лещенко.

«Очень печальное событие, потому что с именем Карела Готта было связано очень много хорошей и доброй музыки, которая шла к нам с Запада. Он был одним из таких ярких исполнителей западной культуры. Такие музыканты формировали наши вкусы в каком-то смысле. Мы переживаем его смерть точно так же, как и в его стране, и в Европе. Жалко, что уходит культура постсоветского пространства – это был один из последних ярких представителей этой так называемой советской эстрады», — сказал Л.Лещенко.