В Москве приветствовали решение Киева согласовать «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российское руководство рассчитывает, что теперь удастся добиться реализации «минских договоренностей». Между тем, в партии Владимира Зеленского сегодня уточнили, что подписание «формулы» накануне в Минске не было. Киев только уведомил, что согласен с ее формулировками.

«Формула Штайнмайера» открывает путь к диалогу, сказал в эфире «Эха Москвы» руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко.

По мнению Мироненко, разная оценка со стороны украинских политиков «формулы Штайнмайера» – это закономерность.