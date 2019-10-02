Журналист Шевченко назвал действия силовиков, которые проводят обыск в редакции «Черновик», давлением на издание

Проходящие обыски в махачкалинской газете «Черновик» – это давление на издание со стороны силовых структур. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Максим Шевченко.

«Это просто давление, это связано с независимой позицией «Черновика», и что он последовательно отстаивает права человека, справедливости и законности в республике Дагестан. Черновик постоянно пишет о произволе силовых структур, о коррупции, и, конечно, у него много ненавистников. А им надо, чтобы «Черновик» исчез или замолчал», — сказал он.

По мнению М.Шевченко, все журналисты России должны вступиться за «Черновик».

«Это независимое издание, главный редактор которого — основатель Гаджимурад Камалов был убит на пороге редакции. Причем до сих пор это убийство не расследовано. Журналист редакции А.Гаджиев, который под судебным преследованием по надуманным обвинениям. Они просто хотят это издание уничтожить. Я считаю, что все журналисты России должны вступиться за «Черновик», потому что это на самом деле символ борьбы за свободу прессы, за права человека и за Конституции в самом тяжелом регионе страны», — отметил он.

Ранее в редакцию пришли вооруженные люди в масках с обыском.