Российские пограничники применили оружие при задержании браконьеров из КНДР в Японском море

Пятеро нарушителей получили ранения, им была оказана помощь.

Пограничники ФСБ обстреляли рыболовецкую шхуну после того, как при попытке задержания судно отказалось останавливаться. В машинном отделении возник пожар, и экипаж, состоящий из 21 гражданина КНДР, пришлось эвакуировать. Пять человек получили ранения. Позднее огонь удалось потушить.

Всего же вчера и сегодня в исключительной экономической зоне России в Японском море были задержаны четыре шхуны. На борту судов находились 64 северокорейца. Пограничники также обнаружили около шести тонн кальмара, больше 600 килограммов краба и три акулы. Подчеркивается, что весь улов был добыт незаконно. Добычу браконьеров изъяли. Самих подозреваемых доставили в порт Находка для дальнейшего разбирательства. О возбуждении уголовного дела пока не сообщается.

Число инцидентов с участием браконьеров из КНДР участилось в сентябре. В частности, при попытке задержания 17 сентября северокорейцы напали на российских пограничников, несколько человек получили ранения.